Tele1 yayınında Kur'an kursu ve başörtüsüne saldırı: Beyin kilitlenmesine yol açıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını hedef almıştı. Özel, okul öncesinde verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

"TAKKE GİYDİRİP TÜRBAN TAKIYORLAR"

Tepkilere neden olan bu sözlerin üstünden çok geçmeden, Tele1 kanalının yayınında Kur’an kursları ve başörtüsü hedef alındı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programında konuşan emekli general Haldun Solmaztürk, şunları söyledi:

OYNAT 00:48 Tele1'de başörtüsüne saldırı: Beyin kilitlenmesine yol açıyor CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' demesinin ardından Tele1 ekranlarında da Kur'an kursları ve başörtüsü hedef alındı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programında, emekli general Haldun Solmaztürk, Kur'an kursları başörtüsü takılması hakkında “Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğunda 4-6 yaş grubuna kadar indi bu. Takke giydiriyorlar, cüppe giydiriyorlar, türban takıyorlar” dedi. Solmaztürk'ü destekleyen Yanardağ ise “Beyin kilitlenmesine yol açabileceğini belirtiyor pedagoglar” ifadelerini kullandı.

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Bakın şimdi 4-6 yaş grubuna kadar indi bu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sorumluluğunda. Daha yeni yürümeyi öğrenmiş belki altında bezi olan çocuklara takke giydiriyorlar, cüppe giydiriyorlar bilmem işte türban takıyorlar.

"BEYİN KİLİTLENMESİNE YOL AÇABİLİR"

Solmaztürk'ün bu açıklamalarını destekleyen Yanardağ ise bunların beyin kilitlenmesine yol açabileceğini savundu. Yanarda, "Beyin kilitlenmesine yol açabileceğini belirtiyor pedagoglar. Hayal ve gerçek dünyayı birbirinden ayıramadıkları bir yaş grubu bu" ifadelerini kullandı.