Tele1’in deprem iftirasını Macaristan Büyükelçisi deşifre etti

Kahramanmaraş’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte yüzyılın en büyük felaketinden birini yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden arama kurtarma ekibi gelirken ve vatandaşlar bölgeye akın akın yardıma koşarken muhalif yayın organı TELE 1 ise arama kurtarma çalışmalarına katılanların ve toplumun moralini bozmak için elinden geleni yapıyor.