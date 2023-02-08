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Tele1’in deprem iftirasını Macaristan Büyükelçisi deşifre etti

Yüzyılın en büyük felaketinden birini yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden arama kurtarma ekibi gelirken muhalif yayın organı TELE 1 ise toplumun ve ekiplerin moralini bozmak için elinden geleni yapıyor. TELE 1 canlı yayınında Namık Koçak isimli sunucu, Türkiye'ye yardım için gelen Macar kurtarma ekibini Maraş'a taşıyan otobüsün yolda benzininin bittiğini ve benzin paralarını kendilerinin ödediğini, su almak istediklerinde ise döviz istendiği yalanını ileri sürdü. Macar Büyükelçi Viktor Matis ise sosyal medyadan verdiği cevap ile yalanı deşifre etti.

19:46 . 8/02/2023 Çarşamba
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TELE1'in algı operasyonunu Macar Büyükelçisi bozdu

TELE1'in algı operasyonunu Macar Büyükelçisi bozdu

Kahramanmaraş’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte yüzyılın en büyük felaketinden birini yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden arama kurtarma ekibi gelirken ve vatandaşlar bölgeye akın akın yardıma koşarken muhalif yayın organı TELE 1 ise arama kurtarma çalışmalarına katılanların ve toplumun moralini bozmak için elinden geleni yapıyor.

TELE 1’de program sunan
Namık Koçak
isimli sunucu, Türkiye'ye yardım için gelen Macar kurtarma ekibini Maraş'a taşıyan otobüsün yolda benzininin bittiğini ve benzin paralarını kendilerinin ödediğini öne sürdü.

TELE 1 sunucusu, söz konusu ekibin su almak istediğinde yanlarında Türk Lirası olmadığını söylediğini ama market sahibinin 'döviz de alırız' yanıtı verdiği iftirasında bulundu.

BÜYÜKELÇİ YALANI ÇÖKERTTİ: YERLİLER ÖDEDİ

Canlı yayındaki bu yalanı paylaşan bir sosyal medya kullanıcısına
Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis
cevap verdi.
Yalanı deşifre eden Macar Büyükelçi,
"İncek'te az önce 19 kişilik, 'dan karayoluyla gelen grubumuzla konuştum. Ist'da bir istasyonda benzinlerini ödedi bir yerli. Buradaki alışverişte kolalarinin hepsini bbiriödediğini gördüm. Ben başka yerde kurabiye alırken dükkan sahibi elindeki poğaçaların yarısını verdi"
dedi.

Tele1’in bu sorumsuz iftirası sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Tele1
#Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis
#Namık Koçak
39 dakika önce
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Tele1’in deprem iftirasını Macaristan Büyükelçisi deşifre etti
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