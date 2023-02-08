Tele1’in deprem iftirasını Macaristan Büyükelçisi deşifre etti

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TELE1'in algı operasyonunu Macar Büyükelçisi bozdu
Kahramanmaraş’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte yüzyılın en büyük felaketinden birini yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden arama kurtarma ekibi gelirken ve vatandaşlar bölgeye akın akın yardıma koşarken muhalif yayın organı TELE 1 ise arama kurtarma çalışmalarına katılanların ve toplumun moralini bozmak için elinden geleni yapıyor.
TELE 1 sunucusu, söz konusu ekibin su almak istediğinde yanlarında Türk Lirası olmadığını söylediğini ama market sahibinin 'döviz de alırız' yanıtı verdiği iftirasında bulundu.
Tele1’in bu sorumsuz iftirası sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.