Gündem Telefonu iç çamaşırına gizlerken yakalanan FETÖcü tutuklandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Samsun'da sahte kimliği iç çamaşırına gizlerken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Telefonu iç çamaşırına gizlerken yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

Samsun'da gözaltına alındığı sırada sahte kimliği ve telefonunu iç çamaşırına gizlemeye çalışan FETÖ'cü tutuklandı. Şahsın örgütün haberleşme uygulaması olan ByLock'a 139 kez giriş yaptığı tespit edildi.

AA
KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Serkan K. tutuklandı.
KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Serkan K. tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan FETÖ şüphelisi Serkan K'nin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

139 kez ByLock girişi tespit edildi

  • Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a 139 kez giriş yaptığı belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Serkan K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 gün önce, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen FETÖ şüphelisi Serkan K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, zanlıyı takibe alan ekipler, bir dönercinin önünde şüpheliyi gözaltına almıştı.

Sahte kimliği ve telefonu iç çamaşırına saklamaya çalışmıştı

  • Polisleri fark eden zanlı cep telefonu ile farklı isme düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanını iç çamaşırına gizlemeye çalışmış, bir süre polislere direnen Serkan K. gözaltına alınmıştı.

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