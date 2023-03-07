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Televizyon programında adaylığını ilan eden Ersan Şen: Dağılan masanın toplanmasına yardım ettim

İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz 3 Mart'ta kalktığı Altılı Masa'ya dğn yeniden oturdu. Siyasi gündemi yoğun şekilde meşgul eden çatlak tartışılırken, katıldığı programda cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden hukukçu Ersan Şen, Akşener'in dün yeniden ittifaka dönmesiyle ilgili yorumda bulunarak, Altılı Masa'nın birleşmesini yaptığı cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına bağladı.

09:33 . 7/03/2023 Salı
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Hukukçu Ersan Şen

Hukukçu Ersan Şen

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerin arifesinde hareketli günler geçiriyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart günü kalktığı masaya 6 Mart'ta tekrar oturdu. Akşener'in masadan kalktığı günleri fırsat bilen siyasi isimler, düşüncelerini ifade ettikleri tweet'leri sildi.

"Cumhurbaşkanı adayı olabilirim"

Bir diğer yandan hukukçu Ersan Şen, katıldığı Habertürk yayınında "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim." ifadeleri ile gündeme gelmişti.

Ersan Şen katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: Meral Akşener biraz önce aradı, ‘Hocam adaylık konusunda ciddi misiniz?’ dedi. ‘Ciddiyim’ deyince ‘Kapımız açık, buyurun görüşelim’

"Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü"

Açıklamanın ardından İyi Partililerden açıklamalar geldi, yapılan açıklamalar şöyle ifade edildi: Cihan Paçacı, "Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini iletirken, İyi Parti Milletvekili Cihan Dikbayır ise, "Genel Başkanımız, adaylık konusunu herkesle istişare eder, herkesle görüşür. Ersan Şen'i adaylık teklif etmek için aramadı. Olur mu öyle şey? Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü."



"Önce Türkiye Cumhuriyeti, önce ülke"

Şen, Altılı Masa'nın yeniden birleşmesi üzerine son olarak bir tweet paylaştı. Paylaşımında ise "Önce Türkiye Cumhuriyeti, önce ülke." dedi.

Ardından MedyaTava TV'deki programa katılarak açıklama yapan Şen, dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduğunu ifade ederek şöyle dedi: "Tarihte ilk kez şahsımı öne çıkarmak istemem iktidarın ve muhalefetin trollerini bir araya getirerek birleştirdim. Dağılan masanın da toplanmasına yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ben zannediyorum 3 Mart'ta bana sorulan soruya cevap verdim.



#Ersan Şen
#İYİ Parti
#Altılı masa
2 saat önce
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Televizyon programında adaylığını ilan eden Ersan Şen: Dağılan masanın toplanmasına yardım ettim
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