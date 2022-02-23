Tema İstanbul 2 ulaştığı satış rakamlarıyla 2022'nin en gözde projesi oldu

Atakent bölgesinin en büyük Ortak Girişim yatırımı Tema İstanbul 2 projesi, yoğun geçen ön talep döneminin ardından lansman sonrasında da konut alıcılarından büyük ilgi görüyor.

Tema İstanbul 2

2 ay gibi kısa bir süre önce satışa çıkan ve toplamda 2.280 konutun yer aldığı projede ilk etapta satışa çıkan konutların yarısı şimdiden sahiplerini bulurken Tema İstanbul 2, yüksek prim potansiyeline sahip özelliği ile yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Tema İstanbul 2

2015 yılında yaşamın başladığı Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük özel sektör ödüllü projesi Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe; konut alıcılarının büyük beğenisini kazanmıştı.

Yoğun talep üzerine ilk iki projenin yanı başında hayata geçirilen Tema İstanbul 2 projesi de konut alıcıları tarafından büyük beğeniyle takip ediliyor.

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M. Aydın Ayçenk.

Geniş peyzaj alanları ve düşük yoğunluklu yapılaşma özelliklerinin yanı sıra şehrin içinde doğa ile iç içe huzurlu bir yaşam deneyimi sunacak Tema İstanbul 2’de yatay mimari anlayışı merkeze alındı. Projede yer alan büyük balkonlar, ferah bir ev yaşamı için planlanan yüksek tavanlar, alıcısına benzeri görülmemiş bir yaşam deneyimi sunacak.