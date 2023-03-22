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Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya Camii için 'müze' çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi hakkında tepki çeken sözler sarf etti. Bir televizyon programına katılan Karamollaoğlu, Ayasofya'nın cami vasfının kaldırılamayacağını ancak bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini ifade etti. Karamollaoğlu'nun Ayasofya Camii'nin bir kısmı için 'müze' tanımlaması yapması tepki çekti.

22:03 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 10 Temmuz 2020'de Ayasofya Müzesi 86 yıl sonra yeniden camiye çevrildi.

Bu kararla birlikte Ayasofya tekrar asli hüviyetine kavuşurken muhalefette de bir panik havası başlamıştı. Hristiyan dünyası gibi yaygara koparan CHP, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını isterken HDP daha da ileri giderek kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söylemişti.

Karamollaoğlu'ndan Ayasofya için 'müze' çıkışı

Başını CHP ve HDP'nin çektiği muhalefetin Ayasofya için müze özlemi devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da tepki çeken bir çıkış geldi.

KararTV'ye katılan Karamollaoğlu, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi hakkında tepki çeken sözler sarf etti. Karamollaoğlu, Ayasofya'nın cami vasfının kaldırılamayacağını ancak bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini ifade ederek Ayasofya Camii'ne 'müze' nitelemesinde bulundu.


İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu, "Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim." dedi. Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına HDP'lilerden cevap geldi. HDP Gençlik Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, "Yavuz it havlamış yine" ifadesi kullanıldı. HDP'li Ali Kenanoğlu, "Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor" derken, eski HDP'li Sibel Yiğital ise "Yerel seçimlerde aklın neredeydi." paylaşımında bulundu.

Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı
Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı

İbadete 86 yıl sonra açılan Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii'ne asılan mahya videosunu paylaşarak, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri, bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak ifadelerini kullandı. Ramazan ayının simgesi mahyalar camileri süslemeye başladı. İbadete 86 yıl sonra, 24 Temmuz 2020 yılında yeniden açılan Ayasofya Camii'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez mahya asılmıştı. Bu yıl da Ayasofya Camii'ne 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılında Kadir Gecesi'nde 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın ışıklarını yakmıştı. Vali Yerlikaya bu Ramazan'da da Ayasofya Camii minarelerindeki 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın hazırlanması ve asıldıktan sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın paylaşımında mahyayı hazırlayan Kahraman Yıldız'ın da açıklamaları yer aldı.


#Ayasofya Camii
#Temel Karamollaoğlu
#Saadet Partisi
#cami
#müze
12 dakika önce
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