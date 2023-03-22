Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya çıkışı: 'Bir kısmı turistlerin ziyaretine açılabilir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 10 Temmuz 2020'de Ayasofya Müzesi 86 yıl sonra yeniden camiye çevrildi.
Bu kararla birlikte Ayasofya tekrar asli hüviyetine kavuşurken muhalefette de bir panik havası başlamıştı. Hristiyan dünyası gibi yaygara koparan CHP, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını isterken HDP daha da ileri giderek kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söylemişti.
Karamollaoğlu'ndan Ayasofya çıkışı
Başını CHP ve HDP'nin çektiği muhalefetin Ayasofya için müze özlemi devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da tepki çeken bir çıkış geldi.
KararTV'ye katılan Karamollaoğlu, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi hakkında tepki çeken sözler sarf etti. Karamollaoğlu, Ayasofya'nın cami vasfının kaldırılamayacağını ancak bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini ifade etti.