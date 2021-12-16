Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kendisi hakkındaki 'Kongreden üç gün önce bana sizi genel kurula yazabiliriz sözü verildi ve tutulmadı' iddiasını değerlendiren Karamollaoğlu sert ifadeler kullandı.

"FATİH BEY'İN BU SÖZÜNE ŞAŞTIM"

Erbakan'ın doğru söylemediğini belirten Karamollaoğlu, "Ben Fatih Bey'in bu sözüne şaştım. Kendisini üç kere davet ettim. Genel başkan olduktan sonra davet ettim. Kendisine genel başkan yardımcılığını verelim baş müşavirlik verelim, birlikte çalışalım dedim. Ben kendisine bunları teklif ettim. Ama ben genel başkan olduktan sonra da teklif ettim." dedi.

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OYNAT 05:02 Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a: Babalarına ihanet ettiler ne halleri varsa görsünler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TVNET canlı yayınında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı sert sözlerle eleştirdi. Erbakan'ın 'Karamollaoğlu kongreden önce beni genel kurula yazacağına dair söz verdi ancak sözünü tutmadı' şeklindeki söylemini değerlendiren Karamollaoğlu, 'Tamamen uydurma bir senaryonun üzerinden gidiyor.' dedi. Erbakan'ın kendisini yalancılıkla itham ettiğini ve yanlış bir yola girdiğini savunan Karamollaoğlu 'Ben Yeniden Refah Partisi üzerinden konuşmak istemiyorum. Çünkü bu arkadaşlar babalarına ihanet ettiler. Ne halleri varsa görsünler.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"TAMAMEN UYDURMA SENARYONUN ÜZERİNDEN GİDİYOR"

"Bunun arkasına sığınmasın. Ben kendisinin büyüğüyüm, babasıyla 40 yıl çalıştım. Beni yalancılıkla itham etmek manasına gelir." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Tamamen uydurma bir senaryonun üzerinden gidiyor. Böyle bir şey varsa gelsin konuşsun. Böyle bir şey varsa gelsin benimle konuşsun. Ben kendisiyle bir araya geldim. Fatih Bey böyle bir yola sapmamalı. Ben yalan söylemem. Kimseye iftirada da bulunmam. Eğer hatalı bir şey söylemişsem de özür dilemesini bilirim." diye konuştu.

"YANLIŞ YOLA GİRDİLER NE HALLERİ VARSA GÖRSÜNLER"

'Yeniden Refah Partisi' isminin kullanmasının hukuken doğru olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "Bir partinin devamı mahiyetinde bir parti kurulamaz. Bu konu ile ilgili başsavcılık kendilerine layiha göndermiş. Bu bizim elimizde. Yanlış bir yola girdiler. Sadece ve sadece bize karşı bir tavır sergiliyorlar. Erbakan Hoca Saadet Partisi Genel Başkanı olarak hayata veda etti. Bunu bilmeleri icap eder. Kendisi Refah Partisi'ni bundan dolayı kurdu. Aslında bir suç işliyor. Ben Yeniden Refah Partisi üzerinden konuşmak istemiyorum. Çünkü bu arkadaşlar babalarına ihanet ettiler. Ne halleri varsa görsünler." açıklamasında bulundu.

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GÜNDEM Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'çalışmalarımı engelledin' tepkisi: ‘Kongreden üç gün önce söz vermişlerdi’ deyip isim isim şahit gösterdi