'Temiz siyaset yapıyoruz' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rahmetli Oğuzhan Asiltürk'e 'radikal kafa' benzetmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin genç muhafazakar kadınlarına seslendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
RAHMETLİ ASİLTÜRK'E 'RADİKAL KAFA' BENZETMESİ
Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü kast ederek "Erdoğan bazı radikal kafaların baskısıyla sözleşmenizi elinizden aldı." ifadesini kullandı.
Rahmetli Asiltürk'e 'radikal kafa' benzetmesi yapan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Radikal kafalar istiyor ki, muhafazakar kadınlar iş bulmasın, o radikal kafalar sana 'süslüman' diyorlar. Sana hayat şansı tanımak istemiyorlar. Kadın köleleşsin, baskı altında ezilsin istiyorlar. Radikaller Erdoğan'ı tehdit edip, kadın haklarının gasp etmenin zevkini aldılar. Sevgili kardeşim, yarın sana bambaşka yasaklar getirecekler. Onun için dur dememiz lazım. "
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması yönünde adım atmıştı.
OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.
Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı.
1987 Anayasa referandumu ile yasağının kalkmasının ardından ilk kongrede Refah Partisi'nin genel sekreterliğine seçildi.
Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçildi.