Gündem Temizlik seri katilden soruluyor
POLİTİKA

​Temizlik seri katilden soruluyor

Temizlik seri katilden soruluyor

Biri polis 6 kişinin katili, hırsızlık, gasp, yaralama ve tecavüz gibi suçlardan da yargılanan suç makinası Murat Katrağ, Muratpaşa Belediyesi’nde işe alındı, ardından temizlik işlerine bakan müdür oldu. Katrağ, suç kayıtları 2018’de belediyeye bildirildiği halde görevine devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Muratpaşa’da CHP’li Belediye, biri polis memuru 6 kişinin katilini işe alarak müdürlük (saha sorumlusu) seviyesine kadar yükseltti.
Antalya Muratpaşa’da CHP’li Belediye, biri polis memuru 6 kişinin katilini işe alarak müdürlük (saha sorumlusu) seviyesine kadar yükseltti.

Taciz ve tecavüz iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’nin bir skandalı daha ortaya çıktı. Antalya Muratpaşa’da CHP’li Belediye, biri polis memuru 6 kişinin katilini işe alarak müdürlük (saha sorumlusu) seviyesine kadar yükseltti. İşte CHP’nin bir tuhaf istihdam hikayesi…

CHP'de bir taciz skandalı iddiası daha: 17 yaşındaki genç kızla yazışmaları ortaya çıktı
GÜNDEM
CHP'de bir taciz skandalı iddiası daha: 17 yaşındaki genç kızla yazışmaları ortaya çıktı

13 YAŞINDA BAŞLADI

  • Murat Katrağ, Antalya Aksu doğumlu. İlk suçunu 14 yaşında işledi. 1987 yılında ‘hırsızlık’ suçuyla dosyası açıldı. 1990 yılında ‘cebir kullanarak ırza geçme’, ‘iffete taarruz’ suçundan işlem gördü. 1991’de ‘kız, kadın ve erkek kaçırmak’ suçlaması da kayıtlara geçti. 20 yaşında ise tüm Türkiye’nin konuştuğu bir seri katile dönüştü.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?
GÜNDEM
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?

İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜ

1993 yılının Şubat ayında ilk cinayetini işleyen Katrağ, ardından geçen 1 ayda Antalyalılar’ın kabusu oldu. Polis tarafından aranırken gasp ettiği 5 kişiyi öldürdü. 2 taksi şoförü, 1 tatlıcı, 1 kamyon şoförü ve 1 çoban sebepsiz yere Katrağ tarafından öldürüldü. O dönem basın yayın kuruluşlarına çıkan haberlerde öldürülenlere işkence edildiği de yazıldı. Hatta öldürülen tatlıcının kazığa oturtulduğu öne sürüldü.

Murat Katrağ’ın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

SUÇ MAKİNESİ!

  • Son cinayetinin ardından polis tarafından aranan Katrağ, dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü’nün mitingini izlemek için gittiğinde polis tarafından fark edildi. Polisin kendini izlediğini anlayan Katrağ, bir polis memurunu yaralayarak kaçmaya başladı. Katrağ sıkıştırıldığı evde polisle çatışmaya girdi. Sıkıştırıldığı evde polis memuru Salih Kaçar’ı şehit ettikten sonra vurularak yakalandı. Suç makinesi Katrağ, 6. cinayetinde bir polis memurunu şehit ettikten sonra durdurulabilmiş oldu.

AFTAN YARARLANDI

İşlediği cinayetlerin hesabını mahkemede veren Katrağ, o dönem hala yürürlükte olduğu için idam cezasına çarptırıldı. Ancak 1999 yılında Meclis’te onay bekleyen idam kararı yeniden başbakanlığa gönderildi. Sonra idam cezası kalkınca hükmü müebbete çevrildi. Katrağ ‘Rahşan Affı’ olarak da bilinen aftan da yararlanınca cezaevinden çıktı.

2 AYRI TACİZİN DE ŞÜPHELİSİ

  • 2015 ve 2019 yılında da 2 ayrı cinsel taciz olayında şüpheli sıfatıyla işlem gören Katrağ, 2015 yılında CHP’ye üye oldu. Özellikle de mevcut CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kampanya ve programlarında aktif görev aldı. Hem Uysal’la hem de CHP’nin Antalya milletvekilleri ile iyi ilişkiler kurdu. 2017 yılında ‘hükümlü’ kadrosundan belediyede işe alındı.

2018’DE KAYITLARI BİLDİRİLDİ

Sadece işe alınmakla da kalmadı, kariyer basamaklarını da tırmandı. 2018 yılında Katrağ’ın suç kayıtlarının belediyeye bildirilmesine rağmen Katrağ, belediye iştiraki olan Falez A.Ş.’de ‘Alan Saha Sorumluluğuna’ terfi ettirildi. Katrağ görevine devam ediyor.

Abone Ol Google News
Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti

Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti
Şikagoya Türk ticaret üssü

Şikago'ya Türk ticaret üssü

Merkezin açılışı Bakan Pekcan'ın Ankara'dan katılımıyla yapıldı.
PKK’nın son kışı

PKK’nın son kışı

​Geçtiğimiz yıl teröristlerin tüm inlerine girildi.
Temizlik seri katilden soruluyor

Temizlik seri katilden soruluyor

​CHP'li başkan biri polis, altı kişinin katilini işe aldı.

ABD'nin en gergin 12 günü

ABD'nin en gergin 12 günü

Tören tarihinden önce Washington'ı terk etmesi bekleniyor.

Kobani'nin tanığı anlattı

Kobani'nin tanığı anlattı

​Otuz yedi kişinin katili Selahattin Demirtaş.
737 Max'in Boeing'e<br>faturası belli oldu

737 Max'in Boeing'e
faturası belli oldu

​Kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti.
Norveç'in kasabasından esinlendi

Norveç'in kasabasından esinlendi

​Köyüne aynısını kurdu çocukları sevindirdi.
Yasak öncesi son hamsiler

Yasak öncesi son hamsiler

Balıkçılar avlanma sınırlamasından memnun: Kilosu 20 TL.
Türkiye destekli büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Türkiye destekli büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan militanlara gözdağı.
Sen önce kendi kulağını çek

Sen önce kendi kulağını çek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan CHP'li Öztunç'a sert tepki.
Londra'da acil durum ilan edildi

Londra'da acil durum ilan edildi

​Her 30 kişiden birinde koronavirüs var.
Umut verici

Umut verici

Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Yemin törenine<br>katılmayacağım

Yemin törenine
katılmayacağım

​ABD Başkanı Trump'tan tansiyonu artıran açıklama.
Dört büyük ildeki son durumu açıkladı

Dört büyük ildeki son durumu açıkladı

​Vaka sayısındaki düşüş yüzde 60'a dayandı.
Londra'da acil durum ilan edildi: Her 30 kişiden birinde koronavirüs görülüyor
Dünya

Londra'da acil durum ilan edildi: Her 30 kişiden birinde koronavirüs görülüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, her 30 Londralıdan birinde Kovid-19 görüldüğünü bildirdi. Han, nisan ayındaki salgının zirvesine göre hastanelerde yüzde 35 daha fazla hasta olduğunun altını çizerek, "Acil durum ilan ediyoruz çünkü bu virüsün kentimize yönelik tehdidi kriz noktasında" ifadesini kullandı.
ABD'de siyasi kriz sürüyor: Trump'a yönelik önlemler görüşüldü
Dünya

ABD'de siyasi kriz sürüyor: Trump'a yönelik önlemler görüşüldü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Pelosi, Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir tartışma başlattı. Mektupta, "Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadeleri yer aldı.
Türk Konseyi'nden Türksat 5A tebriği: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz
Gündem

Türk Konseyi'nden Türksat 5A tebriği: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti. Yapılan açıklamada "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.