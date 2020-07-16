Tercih yaparken başarı sıralamasına dikkat: İstemediğiniz yerleri tercih etmeyin

ÖSYM’nin sınav sonuçlarını açıklaması ile birlikte tercih dönemi de başlayacak. Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, tercih sürecini kolaylaştırmak için öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Lisans tercihi yapacak öğrencilerin mutlaka başarı sıralamalarına göre tercih yapmaları gerektiğini ifade eden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Önlisans tercihi yapacak öğrencilerin de sıralamalarına bakabilecekleri gibi puanlarına göre de tercih yapabilirler. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS’de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına da etki edecektir. Bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar” dedi. Başarı sıralaması şartı olan bölümlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karahancı, "Tıp, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi programların güncellenmiş başarı sıralamalarına dikkat etmek gerekiyor" dedi.

İSTEMEDİĞİNİZ YERLERİ TERCİH ETMEYİN

Öğrencilerin tercih edecekleri üniversite ve bölüme karar verme sürecinin önemli olduğuna değinen Karahancı, “Öğrencilerin açıkta kalmamak ve bir sene daha YKS’ye hazırlanmamak için istemedikleri yerleri tercih etmelerini tavsiye etmiyoruz. Üniversite yolculuğu kişinin hayatının sonuna kadar sürecek bir serüvendir ve bu serüvende taşıdığımız kimlik mezun olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler seçmeliyiz” dedi.

ÖZEL ŞARTLARA DİKKAT

ÖSYM kılavuzdaki bölümler için özel şart ve koşullar listesi açıklandığını ifade eden Karahancı, “Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta burasıdır. Bu şartlar bölümden bölüme değişmekle birlikte sağlık şartı, fiziksel özellik şartı, ücret şartı, hazırlık şartı, burs, eğitim verilecek kampüs gibi birçok detayı barındırıyor bu sebeple kılavuzu iyi okumalıyız” dedi.

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Kılavuzu iyi okuyun

LGS sonuçları da bugün açıklanıyor. Öğrencilerin tercih yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen eğitim uzmanı Mutlu Çağlar, her yıl yeni bir kılavuz yayınlandığını hatırlatarak, “10 gün içinde kılavuzun çıkmasını bekliyoruz. Bu kılavuzu detaylı okumak gerekir. Öğrencilerin acele etmesine gerek yok. Bakanlık tercih için yeterli süreyi veriyor. 24 tercih zaten bütün okullara fazlasıyla yetiyor” dedi.

Randevu almaları yeterli

Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur LGS Tercih Ofisleri hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda Uğur Okulları’nda, öğrencilerin LGS’de elde ettikleri başarı düzeyine göre artan oranlarda avantajlı kayıt imkanı da sağlanacak.