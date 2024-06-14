Terör davalarına rağmen aday gösterildiler: Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen “Ankara 365 Medya Buluşmaları” toplantısında, bakanlığının 1 yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Demokrasinin terörle yan yana olmasını düşünemeyiz” dedi. Demokrasi, özgürlük varsa bunun olduğu ortamı korumanın devletin hakkı olduğunu belirten Yerlikaya, “Seçimle gelen, hizmet edecek belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin teröre destek olmak, propagandasını yapmak, belediyenin kaynaklarını onlara bir şekilde kullandırmak durumu söz konusu oluyorsa, bizim ülke olarak demokrasimiz korunaksız değildir. Durduk yerde bir belediye başkanının görevden geçici olarak el çektirilmesi söz konusu değil” diye konuşu.

Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddelerine işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti: “Terör örgütüyle ilgili destek olmak, yöneticisi olmak, propagandasını yapmakla ilgili kovuşturma, soruşturma süreci başlamışsa, bizim gereğini yapmakla ilgili yasal yetkimiz var. Hakkari'de mahkeme süreci var, gözaltı süreci var ve bunu yapmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Adaylar belirlenirken her parti, en iyi, en çok oy alacağı, herkesin beğeneceği, hep bu şekilde aday belirleme süreci yapar. Davaları olan insanların aday yapılmasıyla ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir? 'Aday yapılacak hiçbir sorunu olmayan, adli süreci olmayan bir sürü alternatif varken niye aday ettiniz?' diye soran, ona oy veren insanlar var. Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın.”





585 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Yerlikaya, 1 yıllık süreçte terör örgütleri PKK, FETÖ, DEAŞ ve organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar hakkında da bilgi verdi. Geçen yıl PKK’ya 56 katılım olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Bu en düşük katılım oldu” dedi. Kırsalda ve şehirlerde son 1 yılda 31 bin 994 operasyon yapıldığını, 1022 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle de mücadelenin sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, 5 bin 543 FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 1595’inin, 1607 DEAŞ operasyonunda yakalananlardan ise 903’ünün tutuklandığını ifade etti. Yerlikaya, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında 119'u bombalı olmak üzere 160 eylemin önlendiğini açıkladı. Suç örgütlerine yönelik 1451 operasyon düzenlendiğini, 585 organize suç örgütünün çökertildiğini anlatan Yerlikaya, 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el konulduğunu söyledi.





1 YILDA 103 BİN SURİYELİ GİTTİ

Bakan Yerlikaya’nın düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik verdiği bilgiler ise şöyle:

“7 bin 600 operasyon yapıldı, 4 bin 493 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Türkiye’de 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izinli, 234 bin 528 ise uluslararası koruma altında olan yasal göçmen var. Mobil Göç Noktalarında 746 bin kişi sorgulandı, 81 bin 198'i geri gönderme merkezlerine teslim edildi. 194 bin 450 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan geçişi engellendi. 141 bin 187 kişi deport edildi. Bu rakam, İçişleri Göç İdaresi’nin 2014'ten bu yana bütün zamanların en iyi rakamı. Vize muafiyeti ve ikamet süresi biten 401 bin 325 yabancı kendiliğinden çıkış yaptı. Böyle büyük bir rakam nereden ortaya çıktı? Eğer devamlı, kesintisiz kimlik kontrolü yaparsanız, yakalanma endişesiyle vizesi bitmiş bu kadar kişi ülkesine döndü.

1 yılda 103 bin 45 Suriyeli döndü. 2016'dan bugüne kadar evine dönen Suriyeli sayısı ise 658 bin 463.”





TARZIM BU

Her gün sosyal medya hesabından operasyon açıklaması yapması sorulan Yerlikaya, şu cevabı verdi: “Söylemeden mi yapalım? Siz bunlara meydan okumak zorundasınız. Ama devlet diliyle. Benim tarzım bu. 'Sizin nefesinizi keseceğiz', 'Cesaretiniz varsa buraya gelin' diyorum. Bunu söylememiz, meydan okumamız lazım.”





BAYRAMDA 66 BIN PERSONEL GÖREVLI

Yerlikaya, Kurban Bayramı’na yönelik alınan tedbirlere ilişkin şunları kaydetti: “66 bin 92 arkadaşımız görevli. Bayramın bitimine kadar 12 gün boyunca bu arkadaşlarımız günlük 17 bin 931 tim, o timlerde 1 günde çalışan sayısı 37 bin 810. 1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 EDS. Bunların tamamı 24 saat esaslı çalışacak.''



