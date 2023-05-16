Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş desteklediği Millet İttifakı için tweeti attı: Umutsuzluk yok çok defa kazandık yine kazanacağız

Terör örgütüne üye olmaktan hapis yatan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimin ikinci tura kalmasıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Demirtaş, "Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız" ifadesini kullandı. Resmi olmayan rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oyla en yakın rakibine açık ara fark atarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.





Cumhur İttifakı 322 vekil çıkaracak





Yine kesin olmayan sonuçlara göre Meclis'te Cumhur İttifakı 322, Millet İttifakı 213, Emek ve Özgürlük İttifakı 65 vekil çıkaracak.













Terör örgütü destekleyicisi Demirtaş: Çok defa kazandık, yine kazanacağız

Yersiz umutlar içerisine giren Millet İttifakı, ikinci seçimler için kendilerinden çok emin. İttifakın en büyük destekçilerinden biri olan terör örgütü destekçisi Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu için tweet attı. Demirtaş Twitter'dan paylaştığı mesajda "Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız" dedi.



















