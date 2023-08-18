Terör örgütlerinin finansmanı tek tek deşifre edildi: Beş şüpheli yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK/KCK'nın eylemleriyle ilgili soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan analiz çalışmalarında; PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı finanse edildiği saptandı. Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi.