Terör örgütü destekçisi söylemleriyle gündem olan CHP'li Sinan Otlu Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı

“Genel Başkanın yürüdüğü yoldan, biz de Ankara’ya yürüyoruz” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz ‘tersine adalet yürüyüşü’ mü dersiniz başka bir şey mi, bilemiyorum. Ama biz bu yürüyüşe, ‘Temiz Toplum Temiz Siyaset Yürüyüşü’ diyoruz. Çünkü insanlar siyaset kurumuna güvenini kaybetmiş durumda. Bunun sebebi siyasi partilerdir. İnsanlar artık partilere güvenip oy vermek istemiyorlar. Biz, CHP’nin diğer partilere benzememesi için yürüyoruz. Başka partiler gibi değiliz. Kendi yöneticilerimize ‘yanlış yapıyorsunuz’ diyoruz. Biz Maltepe ve Siverek başta olmak üzere yanlış adayların bir an önce Genel Başkan tarafından düzeltilmesini istiyoruz. Ve ayrıca parti yönetimimizin bir an önce kendine çekidüzen vermesini istiyoruz.”