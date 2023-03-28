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Gündem

Terör örgütü destekçisi söylemleriyle gündem olan CHP'li Sinan Otlu Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, geçtiğimiz yıllarda skandal ifadelere imza atmıştı ve terör örgütü PKK'nın hendek eylemlerinde "Bizde bölgeye gidip hendeklerde savaşacağız" sözleriyle gündem olmuştu. Otlu, CHP'den Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

15:06 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Geçmişinde terör örgütü PKK'yı destekleyen söylemleri olan Sinan Oltu, CHP Milletvekili Aday Adayı oldu.

Geçmişinde terör örgütü PKK'yı destekleyen söylemleri olan Sinan Oltu, CHP Milletvekili Aday Adayı oldu.

CHP İstanbul Gençlik kolları başkanı Kenan Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini belirterek Güneydoğu için Kürdistan ifadesini kullanmış ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm demişti.


İç savaş çağrısı yaptı


Otlu, zamanında sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak halkı sokağa teşvik etmişti ve "Bu iş ya mecliste yada sokakta bitecek. Sahibine hizmet için soytarılık yapanlar. Tarihe kara bir leke olarak düşecekler." ifadelerini kullanarak iç savaş çağrısı yapmıştı.

Terör örgütü destekçisi Oltu CHP'den aday adayı oldu


Daha öncesindeki paylaşımlarında da terör örgütü PKK'yı destekleyen HDP ile müttefik paylaşımlar yapan Kenan Otlu, CHP Milletvekili Aday Adayı oldu.



Kendi parti başkanını eleştirmişti


2019 yılında yaptığı 'Temiz Toplum, Temiz Siyaset' yürüyüşünde üyesi olduğu parti başkanına göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü'' için
“Genel Başkanın yürüdüğü yoldan, biz de Ankara’ya yürüyoruz” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz ‘tersine adalet yürüyüşü’ mü dersiniz başka bir şey mi, bilemiyorum. Ama biz bu yürüyüşe, ‘Temiz Toplum Temiz Siyaset Yürüyüşü’ diyoruz. Çünkü insanlar siyaset kurumuna güvenini kaybetmiş durumda. Bunun sebebi siyasi partilerdir. İnsanlar artık partilere güvenip oy vermek istemiyorlar. Biz, CHP’nin diğer partilere benzememesi için yürüyoruz. Başka partiler gibi değiliz. Kendi yöneticilerimize ‘yanlış yapıyorsunuz’ diyoruz. Biz Maltepe ve Siverek başta olmak üzere yanlış adayların bir an önce Genel Başkan tarafından düzeltilmesini istiyoruz. Ve ayrıca parti yönetimimizin bir an önce kendine çekidüzen vermesini istiyoruz.”
sözleri bugün ise ne çelişki dedirtti.




#Sinan Otlu
#CHP
#HDP
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