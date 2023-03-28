Terör örgütü destekçisi söylemleriyle gündem olan CHP'li Sinan Otlu Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı

Geçmişinde terör örgütü PKK'yı destekleyen söylemleri olan Sinan Oltu, CHP Milletvekili Aday Adayı oldu.
CHP İstanbul Gençlik kolları başkanı Kenan Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini belirterek Güneydoğu için Kürdistan ifadesini kullanmış ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm demişti.
İç savaş çağrısı yaptı
Terör örgütü destekçisi Oltu CHP'den aday adayı oldu
Daha öncesindeki paylaşımlarında da terör örgütü PKK'yı destekleyen HDP ile müttefik paylaşımlar yapan Kenan Otlu, CHP Milletvekili Aday Adayı oldu.