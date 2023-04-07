Terör örgütü elebaşı Mihraç Ural 'Gücümüzü birleştirdik' diyerek Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

"Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik."