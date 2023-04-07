Terör örgütü elebaşı Mihraç Ural 'Gücümüzü birleştirdik' diyerek Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural-Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek tercihini yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamasının ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı.
PKK ve HDP'den peş peşe mesajlar
HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
HDP'li Kaplan yaptığı paylaşımda "1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy YSP'ye" ifadesini kullandı.