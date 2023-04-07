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Terör örgütü elebaşı Mihraç Ural 'Gücümüzü birleştirdik' diyerek Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşı ve 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının firari sanığı terörist Mihraç Ural, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Terörist Ural, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.

09:59 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural-Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural-Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek tercihini yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamasının ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı.

PKK ve HDP'den peş peşe mesajlar

HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

HDP'li Kaplan yaptığı paylaşımda "1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy YSP'ye" ifadesini kullandı.


Terör örgütü elebaşı Mihraç Ural: Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik

Terör örgütü elebaşları Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Bese Hozat da Kılıçdaroğlu lehine açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na bir destek de THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı, Reyhanlı saldırısı sanıklarından terörist Mihraç Ural'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan elebaşı Ural,
"Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik."
ifadelerini kullandı.
THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural


#Mihraç Ural
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
#THKP-C Acilciler
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