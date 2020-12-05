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Gündem Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayıkın postacısı yakalandı
POLİTİKA

Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı yakalandı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı olan terörist Diyarbakır'ın Lice kırsalında sağ olarak yakalandı. Teröristin, sorgusu tamamlandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, PKK'nın 20 yıllık arşivinin ele geçirilmesi sonrası başlatıldığı da bildirildi.

Haber Merkezi DHA
PKK elebaşı Murat Karayılan
PKK elebaşı Murat Karayılan

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Ekim'de, 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de, 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

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PKK'nın 20 yıllık arşivi de ele geçirildi

Etkisiz hale getirilen terörist Aydınlı'ın üzerinde terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. Arşivin incelenmesinin ardından güvenlik güçlerince düzenlenen çeşitli operasyonlarda çok sayıda terör örgütü üyesi ve örgüte yardım sağlayan kişi yakalandı.

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Tutuklanıp cezaevine gönderildi


Ekipler en son Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı terörist R.G.'yi yakaladı. R.G.'nin, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanları olarak bilenen Kandil, Metina ve Zap'a gittiği tespit edildi. Sorgusu tamamlanan R.G., sevk edildiği adliyedeki çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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