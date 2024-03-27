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Terör örgütü PKK Avrupa'da kaos peşinde! Bakan Fidan: Kendilerine müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyorlar

Son günlerde Avrupa'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarını hedef alan alçak saldırılar gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk başta Belçika'da ardından Fransa ve Almanya'da da yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Yaşananların 'ibret verici' olduğunu ifade eden Bakan Fidan, Türkiye'nin operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, kendilerine müsamaha gösteren Avrupa ülkelerinde terör estirdiğini kaydetti.

21:02 - 27/03/2024 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, kendilerine müsamaha gösteren Avrupa ülkelerinde terör estirdiğini söyledi.

Fidan, Karadeniz Vakfında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlara hitap etti.

"Aynı gece Belçikalı mevkidaşımı aradım"

"Son günlerde Avrupa'da yaşananlar ibret verici." diyen Fidan, PKK militanlarının Belçika'da iki ayrı şehirde Türk vatandaşlarına alçakça saldırdığını belirtti.

Fidan, "Durumu öğrenir öğrenmez, hemen devreye girdik. Ankara'da ve Brüksel'de girişimde bulunduk. Belçika makamlarının süratle harekete geçmesini istedik. Ben aynı gece Belçikalı mevkidaşımı aradım. Hassasiyetimizi ve beklentilerimizi vurguladım. Diplomatlarımız ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Olaylardan etkilenen vatandaşlarımızla ilgilendiler." dedi.

Türk vatandaşlarının sağduyusu ve Belçika makamlarının müdahalesiyle olayların büyümeden kontrol altına alındığını anlatan Fidan, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Fidan, durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaralıları bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

"Kendilerine müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyorlar"

Fransa'da da benzer provokasyon girişimlerinin olduğunu anımsatan Fidan, "Dün akşam da Almanya'da, Hannover Başkonsolosluğumuza baltalarla saldıracak kadar azdılar. Ankara ve Berlin'de gerekli girişimleri hemen yaptık. Saldırganların adalet önüne çıkarılmasını beklediğimizi söyledik." diye konuştu.

Fidan, "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor. Devletimiz ise vatandaşına her şartta sahip çıkıyor. Konu bu kadar basittir." ifadelerini kullandı.



#Hakan Fidan
#Karadeniz Vakfı
#Terör Örgütü
#PKK
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