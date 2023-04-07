Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu

PKK kamplarında görüntüleri çıkan Ferhat Berkpınar, HDP Adıyaman milletvekili aday adayı oldu
PKK kampına giderek teröristlerle gülerek poz veren Ferhat Berkpınar, HDP’nin paravan partisi haline gelen Yeşil Sol Parti’den Adıyaman milletvekili aday adayı oldu.
Teröristlerle omuz omuza olanları Meclis'e soktular
HDP, Anayasa Mahkemesi’nde görülen kapatma davası sebebiyle 14 Mayıs Genel Seçimleri’ne Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı.
SuperHaber.com’un haberine göre Berkpınar, 2022 yılının Şubat ayında Diyarbakır İnsan Hakları Derneği’nde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Berkpınar’ın, PKK kamplarında HDP’li Semra Güzel’in etkisiz hale getirilen nişanlısı Volkan Bora ile de fotoğrafları bulunuyor.
Ferhat Berkpınar, Volkan Bora’nın etkisiz hale getirildiği operasyonda Bora ile aynı kaderi paylaşan PKK’lı Fırat Berkpınar’ın da ağabeyi.
SuperHaber Youtube kanalında Barış Özkan ile Ceyhun Bozkurt’un Haber Olsun programının 16 Haziran 2022 tarihli yayınında Ferhat Berkpınar’ın PKK kamplarındaki fotoğrafları yayınlanmıştı. Ceyhun Bozkurt, Berkpınar ile ilgili şu sözleri söylemişti: