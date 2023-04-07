Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu

“Ferhat Berkpınar’ın nezdinde terör örgütünün sivil toplum adı altında faaliyet gösteren bir ayağı var. PKK başka güçlerin adına bu eylemleri gerçekleştiriyor. Örgüt hedefine giderken silahlı terörlü eylemlerinden oluşturduğu etkiyi legal görünümlü alan olarak oluşturmak istiyor. Sadece Türkiye değil, diğer bölgelerdeki alanları ‘partileştirdiler’. PKK’ya yakın STK’lar örgüte bağlı birer yapı olarak faaliyet gösteriyor. Güçlü meslek örgütlenmelerine sızmaya başladılar, sol görünümlü yapılar Türk sorunu yarattılar. TTB, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve barolara sızmaya başladılar. KCK hiyerarşisinde görevli Ferhat Berkpınar, Semra Güzel’in öldürülen nişanlısı Volkan Bora ile omuz omuz poz verdi. Ferhat Berkpınar’ın acaba hendek-barikat teröründe bir etkisi oldu mu? Başka faaliyetlerdeki etkisi araştırılmalı. Bu görüntüyü veren kişi insan hakları düşmanıdır, terör örgütünün propagandistidir. Kim bilir kimin kanı var o poz verdiği kalaşnikofta.”