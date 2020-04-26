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Gündem Terör örgütü PKK/YPGden koronavirüs kara propagandası
POLİTİKA

Terör örgütü PKK/YPG'den 'koronavirüs' kara propagandası

Terör örgütü PKK/YPG'den 'koronavirüs' kara propagandası

Terör örgütü PKK/YPG'nin, rejimden kaynaklanan elektrik sorunu nedeniyle Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiği, böylece koronavirüsün bölgede yayılmasının amaçlandığı yönündeki kara propagandayla bölgede Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyorlar.
Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyorlar.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye, Rusya Federasyonu ile yaptığı görüşmelerle PKK/YPG tarafından kullanılamaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi’nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlattı. Tesislerin yeniden kullanılır hale getirilmesi için büyük çaba harcanırken, Kasım 2019’da Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlandı.

Rusya ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi, Tirşin ve Tabka barajlarından da bölgenin elektrik ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santrali'ne elektrik sağlanması konusunda mutabık kalındı.

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REJİM, SONUNU GETİREMEDİ

Görüşmelerin ardından Rusların kontrolünde rejime ait görevliler, elektrik trafolarının ve hatlarının tamirine başladı; ancak sonunu getiremedi. Rejim tarafından Tirşin ve Tabka barajlarından bölgedeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Elektrik Santrali'ne yeterli seviyede elektrik verilmemesi nedeniyle bölgede sıklıkla elektrik kesiliyor. Bu kesintiler nedeniyle de Barış Pınarı bölgesinde başta Allouk Su Tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel Abyad ve bunların kırsalını besleyen su kuyularındaki tesisler de sağlıklı olarak ve tam kapasite ile çalışamıyor.

  • Su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz ve bir kısmının da arızalı olması sonucu gerek Barış Pınarı bölgesine gerekse Haseke bölgesine belli bir süredir istenilen seviyede su verilemiyor. Bu nedenle de Barış Pınarı bölgesindeki halk, kuyu suyu kullanmak zorunda kalıyor.

Yetkililer, Haseke ve kırsal kesimi ile Barış Pınarı bölgesini olumsuz etkileyen elektrik ve su sorununun çözümü için rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesi, Barış Pınarı bölgesine en az 70 megawatt gücünde ve kesintisiz elektrik vermesi gerektiğini belirtiyor.

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KARA PROPAGANDA

Öte yandan rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları gerçekleştirmemesi üzerine meydana gelen elektrik ve buna bağlı su sorunun, terör örgütü PKK/YPG tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.

  • Suyun Türkiye tarafından kesildiği, böylece koronavirüsün bölgede yayılmasının amaçlandığı yalanını söyleyen örgütün, bölgede Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalıştığı belirlendi.
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