Gündem Terör örgütü PKKda çözülmeler devam ediyor 5 terörist daha teslim oldu
ANKARA

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'de teslim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG’li teröristin de Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Kuzey Irak'tan kaçan PKK'lı 5 terörist Silopi'de teslim oldu
GÜNDEM
Kuzey Irak'tan kaçan PKK'lı 5 terörist Silopi'de teslim oldu
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