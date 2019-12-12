Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG’li teröristin de Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu. pic.twitter.com/cUCbvfKqSZ
Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu. pic.twitter.com/cUCbvfKqSZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2019