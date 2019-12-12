Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'de teslim oldu.

Haber Merkezi 12 Aralık 2019, 11:21 Son Güncelleme: 12 Aralık 2019, 11:30 Yeni Şafak