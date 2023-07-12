Terör örgütü PKK'nın çocuk istismarı BM raporunda

Hain terör örgütü PKK, yıllardır çocukları kandırarak dağa çıkarıyor.

Terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarının çocuklara yönelik istismarı, bu kez BM'nin yıllık resmi raporuna da yansıdı.

Geçen sene toplam bin 287 çocuğu kullandılar

BM’nin 5 Haziran tarihli “Çocuklar ve Silahlı Çatışma” konulu yıllık resmi raporuna göre, terör örgütü PKK/YPG ve uzantıları tarafından Suriye'nin kuzeyinde geçen sene toplam bin 287 çocuk çatışma alanlarında kullanıldı.

Geçen seneki raporda sayı 457'ydi

Geçen sene yayınlanan raporda ise, terör örgütünün çatışma alanlarında kullandığı çocuk sayısı 457 olarak belirtilmişti.

Bir sene içinde üç kat arttı

Terör örgütünün çocuklara yönelik istismarı bir sene içinde yaklaşık üç kat artarken, güvenlik kaynakları bu büyük suiistimale özellikle Batı kamuoyunun sessiz kalmasına tepki gösterdi.



