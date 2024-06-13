Terör örgütü PKK'ya finans sağlıyordu: Eski HDP Marmaris ilçe başkanı tutuklandı

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma yürütülen 1 şüpheli, 2015'te Marmaris HDP ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda Marmaris'ten, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini anlattı. İpekli'nin Suruç'taki bağlantıları vasıtasıyla Mürşitpınar sınır hattından yasa dışı yollarla Suriye Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek 2015'te örgüte katıldığını ifade etti.