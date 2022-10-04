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POLİTİKA

Terör örgütü uyardı Demirtaş bağlılık mesajı verdi

Terör örgütü PKK'nın sözde konsey üyesi olan Duran Kalkan, HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı "Ukalalık yapma" diyerek uyardı. Demirtaş, örgütün uyarısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak PKK'ya bağlılık mesajı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü uyardı Demirtaş bağlılık mesajı verdi
PKK terör örgütünün sözde konsey üyesi olan Duran Kalkan

HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, “Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim ” diyen HDP’li Demirtaş’a uyarı PKK’dan geldi.

PKK terör örgütünün sözde merkez konseyi üyesi Duran Kalkan, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'ın Mersin saldırısını kınamasına tepki gösterdi. Terör örgütü PKK adına konuşan Kalkan, “Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur.” sözleriyle uyardı.

Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a uyarı: Ukalalık yapma
OYNAT 00:24
Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a uyarı: Ukalalık yapma
PKK terör örgütü sözde merkez konseyi üyesi Duran Kalkan, terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Mersin saldırısını kınamasına tepki gösterdi. Terör örgütü PKK adına konuşan Kalkan, 'Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur.' sözleriyle uyardı.

Kandil’den gelen uyarının ardından geri adım atan HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla HDP-PKK ortaklığını gözler önüne serdi.

Demirtaş, gelen uyarı sonrası, “‘Biz demokratik siyasette ısrarcıyız’ söyleminden, HDP'den ve Kürt siyasetinden "ayrışma" polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır. Halkımız da tüm çevreler de şundan emin olsunlar ki, biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz.” ifadelerini kullandı.


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