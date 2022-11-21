Gündem Terör örgütü YPG/PKKya cezalandırma atışları yapıldı
GAZİANTEP

Terör örgütü YPG/PKK'ya 'cezalandırma atışları' yapıldı

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından hudut birlikleri tarafından "cezalandırma atışları" yapılıyor. Ateşlenen mermilere Karkamış'taki saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin ismi yazıldı.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü YPG/PKKya cezalandırma atışları yapıldı
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Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 10 roketin ilçe merkezindeki bir lise, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tırın yanı sıra boş alanlara isabet etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildi.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
GÜNDEM
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

Hayatını kaybedenlerin isimleri mermiye yazıldı

Bu arada TSK unsurları, atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere isimler yazdı.

Karkamış ilçesine yönelik yapılan saldırılarda hayatlarını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan ile 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimleri mermilere yazılarak ateşlendi.

Bakan Soylu'dan Karkamış'taki saldırıya dair açıklama: 10 adet roket saldırısı yapıldı
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan Karkamış'taki saldırıya dair açıklama: 10 adet roket saldırısı yapıldı

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Gaziantepin Karkamış ilçesine terör örgütü YPGPKK mensuplarınca Suriyenin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi. Fotoğrafta, roketin isabet ettiği okul görülüyor.
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Terör örgütü YPGPKK üyelerince atılan 10 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
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Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, Suriyeden terör örgütü mensuplarınca Gaziantepin Karkamış ilçesine yönelik havan saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roketli saldırı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 10 roket atıldı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
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