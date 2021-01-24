Terör örgütünde çözülme devam ediyor: 5 PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı olmak üzere 5 terör örgütü mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüler

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

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GÜNDEM 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

OYNAT 00:00 PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM PKK terör örgütünden kaçan 7 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

OYNAT 00:46 PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, sağlık kontrolünden geçirildi. 'Viyan Şervan' kod adlı Müslüm (21), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. BiP'te paylaş

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