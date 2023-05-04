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Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı

Kocaeli'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında Gebze HDP ilçe başkanının da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

16:15 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Terör iltisaklı HDP'li başkan tutuklandı.

Terör iltisaklı HDP'li başkan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.


Dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.’nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.


Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




#HDP
#Kocaeli
#emniyet
#adliye
#terör operasyonu
1 saat önce
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