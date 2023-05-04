Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi skandal görüntülere sahne olmuştu. HDP yandaşlarının Türk bayraklarının üzerine basarak Öcalan lehine sloganlar attığı mitinge Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Uslu, "Senin gibi bir terör sevici nasıl oluyor da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partide genel başkanlık yapabiliyor. İstila ettiğiniz CHP'den gideceksiniz. Türk milletinin sinir uçlarına dokunmayın. Bu getirdiğiniz utançla anılacaksınız" dedi.