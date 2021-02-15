Gündem Terör propagandasından kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında karar
POLİTİKA

Terör propagandasından kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında karar

Terör propagandası yaptığı için kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticilerinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin'in de bulunduğu üç sanığa "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Davada yargılanan diğer sanık ise "PKK / KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Özgür Gündem gazetesi, terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2016 yılında kapatıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, gazetede genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri gerekçesiyle sanıklar Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur, yazar Ahmet Aziz Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu'nun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasındaki birleştirme talebinin, bu dosyanın karar aşamasına geldiği ve sanıklara son söz verildiği için muvafakat verilmediğini tutanağa geçti.

4 sanığa ceza örgüt üyeliğinden ceza

Mahkeme heyeti son sözlerin ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık gazetenin İmtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile sorumlu yazı işleri müdürü sanık İnan Kızılkaya ve genel yayın yönetmeni sanık Eren Keskin'e "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, bu sanıklar yönünden açılmış örgüt propagandası, suç işlemeye teşvik etme, suçu ve suçluyu övme suçlarından ise terör örgütü üyeliği suçunda eridiği gerekçesiyle ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet, genel yayın yönetmeni sanık Bilir Kaya'nın ise "PKK / KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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Yurt dışı yasakları da devam edecek

Üç sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme, sanık Eren Keskin hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

Mahkeme, tüm sanıklar hakkındaki "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı beraatlarine karar verdi.

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