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SAMSUN

Terörist neredeyse Türkiye yıkıp geçmekte: MHP lideri Bahçeli Pençe-Kılıç ile ilgili konuştu

MHP lideri Bahçeli, Samsun mitinginde Pençe-Kılıç ile ilgili konuştu: Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef orasıdır. Hainler için hiçbir yer güvenli korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir. Vakit; dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist neredeyse Türkiye yıkıp geçmekte: MHP lideri Bahçeli Pençe-Kılıç ile ilgili konuştu
MHP lideri Bahçeli, Samsun mitinginde Pençe-Kılıç ile ilgili konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net temalı Samsun mitinginde, Irak ve Suriye’ye yapılan Pençe Kılıç Harekâtı’na değindi, 6’lı masaya tepki gösterdi. Terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde edildiğine vurgu yapan Bahçeli şöyle devam etti: “Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz hainleri araya araya bularak etkisiz hale getirmişlerdir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef orasıdır. Dost görünümlü şaibeli ülkeler, kiralık katiller kullanmaktadır.”

HAİNLER İÇİN GÜVENLİ YER YOK

“13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde yaşanan hunhar saldırı Türkiye düşmanlarının faal olduklarının kanıtıdır. Gece yarısı yapılan harekâtla teröristlerin mağara, barınakları vurulmuştur. Hainler için hiçbir yer güvenli korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir. Vakit; dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. TSK’yı tüm gücümüzle destekliyor, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

KATİLE KATİL DİYEMİYORLAR

“İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan katil her şeyi bir bir açıklarken, malum partiler hala somut delil peşindeler. Zillet partileri ağız birliği etmişçesine suyu bulandırma derdindeler. CHP’nin bir grup başkanvekili teröristin hangi örgüte ait olduğu muamma sözlerini ağzından çıkarmıştır. Teröriste terörist diyemeyen kim varsa teröristin eylem ve fikir yoldaşıdır. Katile katil diyemeyenlerin vatan ve millet sevgisi kalmamıştır.”

Hepsinin gizli ajandası var

  • CHP’nin başını çektiği 6’lı masanın hala bir adayını açıklamamasına değinen Devlet Bahçeli, şöyle devam etti: “Seçimlere az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar, bir arpa boyu yol alamamışlardır. Zillet ittifakının kundura derisinden yapılmış maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Tek söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmek projeleridir. 6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur. Her birisinin gizli ajandası, farklı cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır. Birbirleri ile anlaşamayan, birbirinin kuyusunu kazan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır.”

KUKLACI TÜRKİYE DÜŞMANLARI

“Yapılanı yıkmak amacıyla bir araya gelmiş, çıkarları dışında hiçbir şeyi, gözetmeyen partilere güven duyulur mu? Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Zillet ittifakı karanlık bir projedir. Cumhur İttifakı’na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Asıl kumar masası bellidir. Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı. Keyifleri yetene kadar yedi düvelle güç birliği yapsınlar Cumhur İttifakı çalışmaya bakacak. Belirsizliğin rotasını takip etme anlayışında değiliz.”

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