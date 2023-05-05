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Teröristbaşı Cemil Bayık Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek iç savaş tehdidinde bulundu

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın elebaşlarından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Terör örgütünün yayın organına konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, AK Parti iktidarını hedef alarak Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Örgütün siyasi kanadı HDP'ye Millet İttifakı ile beraber hareket etmeleri yönünde talimatlar gönderen teröristbaşı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi halinde iç savaş çıkacağını ima ederek skandal açıklamalara imza attı.

12:39 . 5/05/2023 Friday
Yeni Şafak
PKK elebaşı Cemil Bayık, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

PKK elebaşı Cemil Bayık, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından terör örgütü PKK elebaşlarından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

PKK elebaşlarından Cemil Bayık, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada AK Parti iktidarını hedef alarak Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

İç savaş tehdidinde bulundu

Teröristbaşı Cemil Bayık, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi halinde iç savaş çıkacağı imasında bulunarak şunları söyledi:

"Eğer kararlı mücadele edilir; seçimde sandıklara da iyi sahiplenilirse bu iktidarın kaybetmesi kaçınılmazdır. Kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmazsa bu durumda demokrasi güçleri direnerek bu faşist iktidarı yenilgiye uğratma mücadelesi içinde olmalıdırlar."

Örgütün siyasi kanadının muhalefetle birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi

HDP'nin Millet İttifakı ile hareket etmesi gerektiğini söyleyen PKK elebaşı şöyle devam etti:

"Bu seçimleri Türkiye demokrasi güçleri ile Kürt halkının özgürlük ve demokrasi güçlerinin daha fazla ortaklaşması süreci haline getirmek esas alınmalıdır. Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen her kesime seslenmek gerekiyor. Faşizme karşı mücadeleden söz ediyorsak ortak mücadele ve tutumun en geniş yelpazede olması önemlidir"

Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Teröristbaşı Cemil Bayık şu sözlerle Kılıçdaroğlu'na oy istedi:

"Erdoğan'ın yıkılması için Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor."


#Cemil Bayık
#PKK
#Kemal Kılıçdaroğlu
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