Teröristbaşı Cemil Bayık Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek iç savaş tehdidinde bulundu

PKK elebaşı Cemil Bayık, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından terör örgütü PKK elebaşlarından destek mesajları gelmeye devam ediyor.
PKK elebaşlarından Cemil Bayık, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada AK Parti iktidarını hedef alarak Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
İç savaş tehdidinde bulundu
Teröristbaşı Cemil Bayık, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi halinde iç savaş çıkacağı imasında bulunarak şunları söyledi:
Örgütün siyasi kanadının muhalefetle birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi
HDP'nin Millet İttifakı ile hareket etmesi gerektiğini söyleyen PKK elebaşı şöyle devam etti:
Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Teröristbaşı Cemil Bayık şu sözlerle Kılıçdaroğlu'na oy istedi: