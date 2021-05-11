Teröristlerden maket uçakla saldırı girişimi: Havada imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi. Komandoların her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ettiği vurgulanan açıklamada, saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü mensuplarının ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, Pençe Şimşek operasyonunun düzenlendiği Metina bölgesinde arama tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçik'in, kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark ederek makineli tüfeklerle ateş altına aldığı ve uçağın hedefine ulaşamadan düşürüldüğü kaydedildi.

Mehmetçiklerimizin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen PKK’lı teröristler, maket uçakla saldırmaya çalıştı. Metina’daki Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü.https://t.co/qinH5c8iZ2#MSB #TSK pic.twitter.com/mziCaRmBvU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021

OYNAT 00:30 Kuzey Irak’taki terörist mevzilerinin imha edildiği anlar Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor' denildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Irak'ın kuzeyinde PKK'ya havadan ve karadan operasyon: Uçaklar bomba yağdırdı, komandolar bölgeye indi