Teröristlere 'Yıldırım' darbesi: Üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.
Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3️⃣ adet M-16 ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist etkisiz hale getirildi.