Teröristlere 'Yıldırım' darbesi: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Çakarlı maganda suç makinesi çıktı: Yol kesip adam yaralamıştı

İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip, şoför Dadaş Aras'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçmıştı. Uysal'ın bıçakladığı Aras'ın aracından anahtarını, ruhsatını ve 30 bin lirasını aldığı, ayrıca saldırganın altı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.