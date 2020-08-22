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POLİTİKA

Teröristlere 'Yıldırım' darbesi: Üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında; Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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  • Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.

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