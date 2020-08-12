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Gündem Teröristlerin hain planlarını Mehmetçik bozdu 20 PKKlı gözaltında
POLİTİKA

Teröristlerin hain planlarını Mehmetçik bozdu: 20 PKK'lı gözaltında

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
20 PKK'lı gözaltında.
20 PKK'lı gözaltında.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.

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