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Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, tespit edilen bir mağarada yapılan aramada, 2 doçka uçaksavar silahı, 3 keskin nişancı silahı, 3 makineli tüfek, 2 RPG-7 tanksavar silahı, 8 piyade tüfeği, 185 el bombası, bir bombaatar, 527 elektrikli ve mekanik fünye, çeşitli silahlara ait 23 bin 145 mühimmat, 20 bombaatar mühimmatı, 66 RPG-7 mühimmatı, 48 RPG-7 mühimmatı sevk fişeği, 42 şarjör, 8 telsiz, 500 litre mazot, 250 litre benzin ile çok sayıda elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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