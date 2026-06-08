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Terörsüz Türkiye hedefi üç yılda tamamlanacak

Terörsüz Türkiye hedefi üç yılda tamamlanacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Ankara’da, ‘Terörsüz Türkiye’ kapsamında silah bırakan PKK’lı teröristlere yönelik nasıl bir hukuki model uygulanacağı tartışılıyor.

8 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasa teklifinin taslağında, teslim olan teröristler için 'tek tip af' yerine suçun niteliğine göre farklı uygulamaların yer aldığı çok aşamalı bir model üzerinde duruluyor.

SİYASİ PARTİLERİN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Hazırlıkları süren düzenleme bu ay içinde siyasi partilerin görüşüne açılacak. Süreçle eş zamanlı olarak örgütün silah bıraktığının güvenlik birimlerince raporlanması planlanıyor. En çok konuşulan seçeneklerden biri, silah bırakan teröristlerin Türkiye'ye dönüş için belirli bir süre tanınması. Taslak çalışmalarda bu sürenin 1 ila 3 ay arasında değişebileceği değerlendirilirken, ağırlıklı formülün '2 ay' olduğu belirtiliyor. Yasa teklifi taslağına göre, dönüşler güvenlik birimlerinin gözetiminde yapılacak. Teslim süreçleri, mağaraların boşaltılması ve yargı işlemleriyle birlikte tüm mekanizmanın yaklaşık 3 yılda tamamlanması hedefleniyor.

4 KATEGORİYE AYRILACAK

Teröristler, suça karışanlar, suça karışmayanlar, hakkında arama kararı bulunanlar ve cezaevinde bulunanlar olmak üzere dört ayrı kategoriye ayrılacak. Her kategori için farklı hukuki prosedür uygulanacak. Düzenlemenin altyapısında, TBMM'de daha önce hazırlanan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ raporu bulunuyor.


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