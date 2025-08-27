Terörsüz Türkiye komisyonu bugün altıncı kez toplanıyor

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik mesaisini bugün 6’ncı toplantıyla devam ettirecek.





Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek olan toplantısında, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek.





Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek





Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek.





Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.





Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.





Perşembe günü yapılacak toplantıda ise önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek.





11 eski Meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.





Çalışmalar eylül ayında da devam edecek





Tarihi komisyonun eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.









Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.





Komisyon, bu güne kadar 5 kez toplandı.





Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.















