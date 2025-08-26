Yeni Şafak
Terörsüz Türkiye komisyonu yarın 6'ıncı kez toplanacak

16:4126/08/2025, Salı
Terörsüz Türkiye komisyonu

Terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında kurulan Meclis Komisyonu yarın 6’ncı kez toplanacak. Toplantıda Türkiye Barolar Birliği temsilcileri de hazır bulunarak görüşlerini paylaşacak. Komisyon, bir sonraki oturumda ise 11 eski TBMM Başkanı’nı misafir edecek.

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor...


Meclis'te Terörsüz Türkiye için kurulan tarihi komisyon, yarın 6'ncı kez bir araya gelecek.


Katılımcılara söz verilecek


Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarınki toplantısında, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek.


Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek.



Hukukçular sunum yapacak


Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.


Perşembe günü yapılacak toplantıda ise önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek.


11 eski Meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.


Tarihi komisyon eylül ayında da çalışacak


Tarihi komisyonun, eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.


Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek.


Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.


Komisyon, bu güne kadar 5 kez toplandı. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.


Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.




