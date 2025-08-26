Terörsüz Türkiye komisyonu yarın 6'ıncı kez toplanacak

Meclis'te Terörsüz Türkiye için kurulan tarihi komisyon, yarın 6'ncı kez bir araya gelecek.

Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek.

Komisyon, bu güne kadar 5 kez toplandı. Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.