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Tesettürlü öğrencisine 'karabaş' diyerek hakaret eden öğretmen açığa alındı

Tesettürlü öğrencisine 'karabaş' diyerek hakaret eden öğretmen açığa alındı

18:1920/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
IHA
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Hatay'da tesettürlü ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmeninin hakaretine maruz kaldı.
Hatay'da tesettürlü ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmeninin hakaretine maruz kaldı.

Hatay'da ortaokul öğrencisi H.K., tesettürlü olduğu gerekçisiyle öğretmeninin 'karabaş' ifadesiyle hakaretine maruz kalmıştı. 11 yaşındaki öğrencinin babasının CİMER'e şikayeti sonrası Hatay Valili harekete geçmiş ve öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tesettürlü öğrenciye hakaret eden öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrencinin, öğretmeni tarafından ‘Karabaş' ifadesine maruz kaldığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen açığa alındı.

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından ‘
Önüne dön karabaş
' şeklinde hitaba maruz kaldı.

Baba, öğretmenden şikayetçi oldu

Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K., durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu.

Açığa alındı

Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Karabaş' ifadesinde bulunduğu iddia edilen öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.



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