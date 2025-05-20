Tesettürlü öğrencisine 'karabaş' diyerek hakaret eden öğretmen açığa alındı

Hatay'da ortaokul öğrencisi H.K., tesettürlü olduğu gerekçisiyle öğretmeninin 'karabaş' ifadesiyle hakaretine maruz kalmıştı. 11 yaşındaki öğrencinin babasının CİMER'e şikayeti sonrası Hatay Valili harekete geçmiş ve öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tesettürlü öğrenciye hakaret eden öğretmenin açığa alındığı bildirildi.
Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrencinin, öğretmeni tarafından ‘Karabaş' ifadesine maruz kaldığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen açığa alındı.
Baba, öğretmenden şikayetçi oldu
Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K., durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu.
Açığa alındı
Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Karabaş' ifadesinde bulunduğu iddia edilen öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.