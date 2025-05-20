Tesettürlü öğrencisine 'karabaş' diyerek hakaret eden öğretmen açığa alındı

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından ‘

Önüne dön karabaş