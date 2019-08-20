Tesisten çıkan cipe TIR çarptı: Anne-oğul öldü baba ağır yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan cipe, TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne Rabia Sarısu Çiftçi ile oğlu Kaan (5) hayatını kaybederken baba Eray Çiftçi ağır yaralandı.

ANNE VE OĞUL ÖLDÜ

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara-Kona karayolu, Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Konya istikametine giden Esabil Kılıç (39) yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray istikametine dönen Eray Çiftçi (35) yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Baba Eray Çiftçi ve oğlu Kaan (5) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kaan Çiftçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi’nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi'nin ise Kulu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

TIR sürücüsü Esabil Kılıç'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.