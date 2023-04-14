Tevfik Göksu İBB'deki kadrolaşmayı yüzlerine vurunca muhalefet sıraları gerildi

İETT'de 2018 yılında 80 milyon TL olan bütçe açığı, 2022 yılında yüzde 2 bin 700 artarak 2.2 milyar liraya çıktı. İETT, sınır nedeniyle artık borçlanamaz bir hale geldi. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İETT’nin mali durumunu gösteren rakamları da paylaşarak, "Biz nasıl bu şehri 1994’te susuzluktan, çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtardıysak, içine düştüğümüz bu durumdan da 2024’teAK Parti olarak yine bizler kurtaracağız" ifadelerini kullandı.