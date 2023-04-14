Tevfik Göksu İBB'deki kadrolaşmayı yüzlerine vurunca muhalefet sıraları gerildi

Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde CHP sıralarına tepki gösterdi.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumunda yaptığı konuşmada, belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
"Siz bu şehre 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz"
Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesindeki vaatlerini yerine getiremediğine değinerek şunları söyledi;
"CHP'nin olduğu yerde adalet mi olur?"
Göksu, konuşmasının devamında muhalefetin belediyedeki kadrolaşma itirafını gündeme getirdi.