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Gündem

Tevfik Göksu İBB'deki kadrolaşmayı yüzlerine vurunca muhalefet sıraları gerildi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada muhalefetin belediyedeki kadrolaşma itirafını gündeme getirdi. Gelen tepkilere "Ne oldu oranlar değişti mi?" yanıtını veren Göksu, "Öbür koalisyon ortağı 'Bana arka kapıdan söz verdiklerinizi niye dış kapıda söylemediniz?' diyor. Elemanların yüzde 15'ini de oradan alıyorlar. Sonra liyakat diyorlar. CHP'nin olduğu yerde liyakat mi olur? CHP'nin olduğu yerde adalet mi olur?" ifadelerini kullandı. Gerçeği duymayı hazmedemeyen muhalefet sıraları Göksu'nun konuşmasını engellemeye çalıştı. Göksu, "Haddini bil, hadsiz" şeklinde karşılık verirken, oturuma ara verilmek zorunda kalındı.

16:14 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde CHP sıralarına tepki gösterdi.

Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde CHP sıralarına tepki gösterdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumunda yaptığı konuşmada, belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"Siz bu şehre 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz"

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesindeki vaatlerini yerine getiremediğine değinerek şunları söyledi;

“Toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz yapacaklarını söylediler. Şu anda toplu taşımada ilk aktarmada ücretsiz yapan bir İstanbullu yok. İBB Başkanı 5 yılda, 630 kilometre metro yapacağım demiş fakat bu rakama ulaşamadığı ortadır. Arkadaşlar siz bu şehre 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. 21 bin kişiyi işten çıkarmışsınız. Sadece siyasi mensubiyetten dolayıdır. İnanıyorum ki milletimiz CHP zihniyetin İstanbul’da ve Türkiye’de kök salmasına müsaade etmeyecektir"

"CHP'nin olduğu yerde adalet mi olur?"

Göksu, konuşmasının devamında muhalefetin belediyedeki kadrolaşma itirafını gündeme getirdi.

Gelen tepkilere
"Ne oldu oranlar değişti mi?"
yanıtını veren Göksu,
"Öbür koalisyon ortağı 'Bana arka kapıdan söz verdiklerinizi niye dış kapıda söylemediniz?' diyor. Elemanların yüzde 15'ini de oradan alıyorlar. Sonra liyakat diyorlar. CHP'nin olduğu yerde liyakat mi olur? CHP'nin olduğu yerde adalet mi olur?"
ifadelerini kullandı. Gerçeği duymayı hazmedemeyen muhalefet sıraları Göksu'nun konuşmasını engellemeye çalıştı. Göksu,
"Haddini bil, hadsiz"
şeklinde karşılık verirken, oturuma ara verilmek zorunda kalındı.






#Mehmet Tevfik Göksu
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
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