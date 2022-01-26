Tevfik Göksu İBB'nin başarısız kar mücadelesini değerlendirdi: Kar felaketi değil yönetim felaketiydi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, A Haber canlı yayınına katılarak, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un karşı karşıya kaldığı kar problemiyle İBB'nin başa çıkamayışını eleştirdi. Göksu yaptığı açıklamada, "O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir. Pazartesi gecesi İBB ilk kez hakikatle yüzleşti" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM İBB yönetimi yetersiz çalışmaları gözler önüne serilince 2017'e ait karla mücadele haberlerini arşivden sildi

"BUGÜNE KADAR DURUMU ALGILARLA İDARE ETTİLER"

Göksu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Pazartesi gecesi İBB ilk kez hakikatle yüzleşti. Bugüne kadar algılarla durumu idare ettiler. İBB'yi yönetmeyi bir ajans yönetmekle karıştırdılar. O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir.

"KADİR TOPBAŞ KARLA MÜCADELE İÇİN EKİPLERİ MOSKOVA'YA EĞİTİME GÖNDERMİŞTİ"

Büyükşehir belediyesi kurumsal hafızayı yok etti. Kadir Topbaş sırf karla mücadele için ekipleri Moskova'ya eğitime göndermişti. Yeni İBB yönetimi bu kadroları tasfiye etti. Geçtiğimiz dönemde İBB binlerce çekici araçları karla mücadele bölgelerine gönderirdi. Birisi yolda kaldığı an trafiği tıkamaması için hemen kaldırılırdı.

GÜNDEM Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun

Esenler'de bütün ana arterleri biz temizledik. Bütün tesislerimizi açtık. Bu işin başı kimdi belli değil. İBB karı ciddiye almadı. Herkes diyor ki pazartesi günü kar patlaması olacak. Ben ilçe belediyesiyim alanım sınırlı. Ben o gün bu haberi duyduğumda bütün ilgili birimleri çağırdım. Zorda kaldığımızda ilçe emniyetimizi ararız. Kaç araç takviye edebileceklerini sorarız."