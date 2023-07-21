Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?

"İBB Başkanı koltuğa oturdu, oturduktan sonra baktı her şey yapılmış. Bundan sonra krize girdi, panikledi. AK Parti'den daha öteye vizyon koyamayacağını fark edince, kendisinde öyle bir vizyon olmadığını görünce panikledi. Gelinen süreçte de cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını kabul etmek durumunda kaldı ve seçim akşamı da vatandaşları kandırdı"