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Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'u unutan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu'nun kendi siyasi çıkarları için 50 günde 200 toplantı yaptığını belirten Göksu, "Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu İBB Meclisi'ndeki özel oturuma bile katılmadı." diye konuştu. AK Parti'nin vizyonu karşısında İmamoğlu'nun paniklediğini ve krize girdiğini vurgulayan Göksu, "İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?" dedi.

22:02 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İstanbul'u unutan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İstanbul'u unutan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı yaptığı görüntüler basına sızdırılmıştı. Kılıçdaroğlu, "
Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Etik olarak rahatsız edici olan bazı uygulamalar vardı."
derken İmamoğlu kendisini,
"Seçimlerden bu yana bu ve benzeri 200'e yakın toplantı yaptık. Hiçbir gizli tarafı yok. Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle, parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski, yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur"
diyerek kendisini savundu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında, İmamoğlu'nun İstanbul'u unuttuğunu söyleyip toplantılarına tepki gösterdi.

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?

Göksu,
"İBB Başkanlığı yapmayan İBB Başkanı 50 günde 200 tane toplantı yaptım diyor. Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu İBB Meclisi'ndeki özel oturuma katılmıyor."
ifadeleriyle İmamoğlu'nu hedef alıp,
"İBB Başkanına soruyorum İstanbul için kaç tane toplantı yaptın?"
diye sordu.

"AK Parti her şeyi yaptı, vizyon karşısında krize girip panikledi"

İmamoğlu'na bir kesim tarafından 'Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, erken seçim olacak' dendiğini aktaran Göksu,
"İBB Başkanı koltuğa oturdu, oturduktan sonra baktı her şey yapılmış. Bundan sonra krize girdi, panikledi. AK Parti'den daha öteye vizyon koyamayacağını fark edince, kendisinde öyle bir vizyon olmadığını görünce panikledi. Gelinen süreçte de cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını kabul etmek durumunda kaldı ve seçim akşamı da vatandaşları kandırdı"
şeklinde konuştu.

"İstanbulluların 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir şey yok"

Sözlerinin devamında İstanbullulara seslenen Göksu,
"İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?"
dedi.

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"



#Ekrem İmamoğlu
#Mehmet Tevfik Göksu
#İstanbul
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İBB
11 dakika önce
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