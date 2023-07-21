İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İstanbul'u unutan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı yaptığı görüntüler basına sızdırılmıştı. Kılıçdaroğlu, "
Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Etik olarak rahatsız edici olan bazı uygulamalar vardı."
derken İmamoğlu kendisini,
"Seçimlerden bu yana bu ve benzeri 200'e yakın toplantı yaptık. Hiçbir gizli tarafı yok. Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle, parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski, yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur"
diyerek kendisini savundu.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında, İmamoğlu'nun İstanbul'u unuttuğunu söyleyip toplantılarına tepki gösterdi.
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?
Göksu,
"İBB Başkanlığı yapmayan İBB Başkanı 50 günde 200 tane toplantı yaptım diyor. Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu İBB Meclisi'ndeki özel oturuma katılmıyor."
ifadeleriyle İmamoğlu'nu hedef alıp,
"İBB Başkanına soruyorum İstanbul için kaç tane toplantı yaptın?"
diye sordu.
"AK Parti her şeyi yaptı, vizyon karşısında krize girip panikledi"
"AK Parti her şeyi yaptı, vizyon karşısında krize girip panikledi"
İmamoğlu'na bir kesim tarafından 'Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, erken seçim olacak' dendiğini aktaran Göksu,
"İBB Başkanı koltuğa oturdu, oturduktan sonra baktı her şey yapılmış. Bundan sonra krize girdi, panikledi. AK Parti'den daha öteye vizyon koyamayacağını fark edince, kendisinde öyle bir vizyon olmadığını görünce panikledi. Gelinen süreçte de cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını kabul etmek durumunda kaldı ve seçim akşamı da vatandaşları kandırdı"
şeklinde konuştu.
"İstanbulluların 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir şey yok"
"İstanbulluların 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir şey yok"
Sözlerinin devamında İstanbullulara seslenen Göksu,
"İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?"
dedi.
#Ekrem İmamoğlu
#Mehmet Tevfik Göksu
#İstanbul
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İBB
11 dakika önce