Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'metro' tepkisi: İnsan bunu söylerken utanır

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun 6 Ocak'ta Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışında, kendisinin, 3,5 yıllık dönemde 46,2 kilometre metro hattı yaptığı ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göksu, dünya metropolleri arasında en hareketli kentlerin başında gelen İstanbul'un başlıca probleminin ulaşım olduğunu söyledi.

'VAADLER YERİNE GETİRİLMEDİ'

İstanbul'da yerel yöneticilerin en çok uğraşması gereken alanın kenti ulaşılabilir hale getirmek olduğunu vurgulayan Göksu, İmamoğlu'nun seçim kampanyasında, "İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağım." vaadiyle geldiğini ancak 4 yıllık süreç içerisinde bu vaadin yerine getirilmediğini savundu.

AK Parti döneminde ulaşıma yapılan yatırımlar sayesinde, kentte ulaşımın daha iyi olduğunu belirten Göksu, "AK Parti, 2019 yılında İBB'yi teslim ettiğinde İstanbul'da ortalama hız 33 kilometreydi, şu anda 24 kilometreye düştü. İstanbul halkı elbette bunu değerlendirecek ve kararını verecek. Gördüğümüz manzara ve bilimsel verilere baktığımızda, ulaşım sorun olmaktan çıkmak yerine ulaşım sorunu büyüyerek yoluna devam ediyor." diye konuştu.

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"İBB'NİN, TESLİM ETTİĞİMİZ 105 KİLOMETRE METROYU BİTİRMİŞ OLMASI GEREKİRDİ"

Göksu, AK Parti döneminde İstanbul için raylı sistem, kara yolu ve deniz ulaşımıyla ilgili ulaşım master planını yaptıklarını ancak bunun uygulanmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz İstanbul'da ulaşım master planını yaparak bunların hepsini 1,5 yılda yapabilecek noktaya getirmişiz. Elinizde İstanbul'un bütün altyapı sisteminin haritası var. İstanbul'da nereye metro yapılması gerektiğinin bütün projeleri var. Ne olur, elinizdeki projeleri alın. Kaynağınız var. Alın ve İstanbul halkının ulaşım sorununu çözün. İstanbul halkının ulaşım sorunu, algı ve manipülasyonla çözülmez."

'ASANSÖRLER YÜRÜYEN MERDİVENLER ÇALIŞMIYOR'

Tevfik Göksu, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın asansörlerinin ve yürüyen merdivenlerinin çalışmadığını belirterek, "Bir insan metroya gitmek için metroda merdiven bulamıyorsa, yaptığınız algının bir anlamı yoktur. 29 kilometresi bizim dönemde bitmiş ve anahtar teslim. Şu anda kendisinin yaptığı metro 7,2 kilometre. Yıllık ortalaması 2 kilometre. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 4 yıllık sürede bizim teslim etmiş olduğumuz 105 kilometre metroyu bitirmiş olması gerekirdi." dedi.

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Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendisinin "en çok metro yapan belediye başkanı" olduğunu söylediğini ama bunun doğru olmadığını, mevcut yönetimin bir tane metro aksı dahi belirleyemediğini savundu.

İmamoğlu'nun açtığı metro hatlarının AK Parti döneminde yapıldığını söyleyen Göksu, "Şimdi çıkmış, bizim anahtar teslimi bitirdiğimiz metroları kendi açtı. Bunu 'kendim yaptım' olarak söylüyor. Yani insan bunu söylerken gerçekten biraz haya eder, utanır." değerlendirmesini yaptı.

"YENİ YÖNETİM, VAR OLAN İVMEYİ TAM TERSİNE ÇEVİRDİ"

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul'da 2004 yılına kadar olan raylı sistemin 44 kilometreden 300 kilometreye çıkarıldığını belirterek "AK Parti döneminde, 44 kilometre olan raylı sistemlerin uzunluğu, imal edilen metrolardaki ilerleme oranlarını da dahil edersek yaklaşık 300 kilometreye çıktı. Bu çok önemli. 2004-2009 yılları arasında özellikle planlama süreçleri yoğun bir şekilde yapıldı. İmalat kısmen devam ederken. Özellikle 2009'dan sonraki yıllarda, 2019'a kadar, 10 yıllık süreçte çok ciddi manada İstanbul'da bir metro seferberliği yapıldı." ifadelerini kullandı.

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Özdemir, yeni yönetimin devraldığı metroların da bu dönemde ihale edilerek devredildiğini vurgulayarak, "Fakat yeni yönetim, var olan ivme grafiğini tam tersine çevirdi. AK Parti döneminde Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun bütün imalatları bitmişti. Hatta o dönemin belediye başkanları, bu testleri bizzat basına da ilan etmişlerdi. Yüzde 99'u diye tabir edilir bir süreç. Çünkü zaten çalışmaya başlamıştı. AK Parti döneminde bitmiş olan bir metro açıldıktan sonraki kilometresini kendi hanesine yazan bir büyükşehir belediye başkanı ve büyükşehir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.