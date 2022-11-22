Tevfik Göksu'dan metro hattı için 925 milyon dolar dış borçlanma talebi kabul edilen İmamoğlu'na: Hani finansmanın hazırdı?

İBB Meclisi Kasım ayı 3'üncü toplantısı Sarçahane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında yapılan toplantıda İBB yönetiminin dış borçlanma talebi karara bağlandı.

Yönetim tarafından Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Raylı sistem hattı projesinde kullanmak üzere 925 milyon 396 bin 200 Dolar artı KDV ve sigorta prim tutarında dış borçlanma talebinde bulundu.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna gönderdiği yazıda, projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir aksiyon Planına dahil edildiği aktarıldı.

OY BİRLİĞİ İLE MECLİSTEN GEÇTİ

Proje finansmanı için bu plan kapsamında, 3 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı imzalanmış olup, ön protokol ile kredi temin sürecine başlandığı ifade edildi. Komisyon görüşünde ise İBB yönetiminin cari borç tutarı haddini aşması nedeniyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla borçlanmasını uygun gördü. Borçlanma talebi oybirliği ile meclisten geçti.

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"BORÇ HADDİ AŞILMIŞ DURUMDA"

Dış borçlanma konusunda açıklamada bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen "Borçlanma ile ilgili bizim komisyon görüşümüz, her yıl olduğu gibi tüm kamu kurumlarının tabi olacağı bir bütçe kararnamesi çıkarır. Dolayısıyla 17.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2022 yılı bütçe kararnamesine göre biz bunu yazmak zorundayız. Her kamu kurumu yapacağı borçlanmada bu kanuna tabi. Bunun ötesinde genel bizim tabi olduğumuz kanun var. 2016'da, 2017'de, 2018 yılı içerisinde borçlanma haddi aşılmış değildir. Önceki dönemlerde borçlanma haddi aşılmış değildir, ben hesapladım. Şu an borç haddi aşılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"FİNANSMAN HAZIRSA NEDEN BORÇLANMA GETİRİLDİ?"

Dış borçlanma talebiyle ilgili söz alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "engelleniyoruz" iddialarına dikkati çekti. Başkanvekili Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 16 Ocak tarihinde proje için sosyal medya hesabından yaptığı “engelleniyoruz” paylaşımına değinerek, proje, finansman, yatırımcı, hazırsa İBB Meclisine 925 milyon 396 bin 200 dolar borçlanmayı niye getirdiğini sordu. Başkanvekili Göksu, İstanbul’un bir algı yönetimiyle yalan kurgusu üzerine, beceriksizlik örtülerek yönetilmek istendiğini de belirtti.

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"İSTANBUL'U YALANLARLA YÖNETEN BİR YÖNETİM YAKIŞMIYOR"

İstanbul’u yalanlarla yöneten bir yönetimin yakışmadığını ifade eden İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “16 Ocak 2022 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyasından paylaşım yapıyor. ‘Sefaköy - Beylikdüzü metrosunu yapacağım. Proje hazır. Para, yatırımcı, finansman hazır. Bir imza eksik. Engelliyorlar.’ Ne zaman? 16 Ocak’ta. Bugün tarih ne? 22 Kasım. Yaklaşık 11 ay sonra proje hazır, finansman hazır finansal hazır dediği metronun meclise geçişi aradaki fark 10 ay. Şimdi İBB Başkanına soruyorum. Projen, finansmanın, yatırımcın, hazırsa bugün niye İBB Meclisine 925 milyon 396 bin 200 dolar borçlanmayı niye getirdin? Biz bugün bu borçlanmaya evet dedik. Bugüne kadar CHP grubu hiçbir metro yatırımına İstanbul’a yatırım yapılacak hiçbir yatırıma evet demeyen CHP’ye rağmen 925 milyon dolarlık Sefaköy - Beylikdüzü metro hattı yatırımı finansmanı için bu borçlanmaya evet dedik. Burada 2 şeyi İstanbullular olarak aktarmak istiyorum. 16 Ocak’ta paylaşılan yazı ne anlama geliyor. Bugün komisyondan ve meclisten geçirdiğimiz 925 milyon dolarlık borçlanma ne anlama geliyor. İstanbul bir algı yönetimiyle bir yalan kurgusu üzerine beceriksizlik örtülerek yönetilmek isteniyor. İBB Başkanı her televizyona çıktığında söylediği tek bir cümle var. İş yapacağım ama engelleniyorum. Buradan tekrar soruyorum. Her şeyin hazırdı bu metroya neden başlamadın da 10 ay sonra bu meclise borçlanmayı getirdin? İstanbul’u yalanlarla yöneten bir yönetim yakışmıyor. Ya İstanbul gibi olun ya da yönetmeyi bırakın” diye konuştu.

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