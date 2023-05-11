The Economist günaşırı Kılıçdaroğlu güzellemesine bir yenisini daha ekledi

Kemal Kılıçdaroğlu
İngiltere merkezli medya organlarında 14 Mayıs seçimleri öncesi Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde analizler yer almaya devam ediyor.
Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş vaadi
Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakarete hapis cezası öngören yasayı kaldırma, HDP'li belediye başkanlarını görevden alma politikasına son verme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulama sözü verdiği" belirtildi.
Bunun, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer bazı mahkumlar için "özgürlük" anlamına gelebileceği vurgulandı.
The Economist'e konuştu
Farklı inançlara, kimliklere ve yaşam tarzlarına saygı duymalıyız. Asıl görevim birleştirmek.
'Anketlerde önde' iddiası
Diğer taraftan, Kılıçdaroğlu'nun kampanya yoğunluğu nedeniyle bitkin göründüğü de kaydedildi. Anketlerde az bir farkla önde olduğu savunulan CHP Lideri'nin mesajlarına yer verildi:
Türkiye daha fazla zaman kaybetmeyi göze alamaz. Yurt dışında ve yurt içinde güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor.