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The Economist günaşırı Kılıçdaroğlu güzellemesine bir yenisini daha ekledi

İngiliz yayın kuruluşu The Economist, seçime sayılı günler kala Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma çalışmasına hız verdi. Günaşırı haberlerle Kılıçdaroğlu öven Economist, Yedili Masa'nın adayının anketlerde önde olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakmaya hazırlandığı kaydedildi.

09:45 . 11/05/2023 Perşembe
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere merkezli medya organlarında 14 Mayıs seçimleri öncesi Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde analizler yer almaya devam ediyor.

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun bir makalesini yayınlayan ve
"Batı, Kılıçdaroğlu hükümetiyle daha kolay başa çıkar"
,
"Erdoğan gitmeli"
gibi ifadeler kullanan The Economist, buna bir yenisini ekledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş vaadi

Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakarete hapis cezası öngören yasayı kaldırma, HDP'li belediye başkanlarını görevden alma politikasına son verme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulama sözü verdiği" belirtildi.

Bunun, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer bazı mahkumlar için "özgürlük" anlamına gelebileceği vurgulandı.

The Economist'e konuştu

HDP'nin, geçtiğimiz ay Kılıçdaroğlu'na açıktan desteğini ilan ettiğine dikkat çekildi. İngiliz yayın kuruluşu
The Economist
'e konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

Farklı inançlara, kimliklere ve yaşam tarzlarına saygı duymalıyız. Asıl görevim birleştirmek.

'Anketlerde önde' iddiası

Diğer taraftan, Kılıçdaroğlu'nun kampanya yoğunluğu nedeniyle bitkin göründüğü de kaydedildi. Anketlerde az bir farkla önde olduğu savunulan CHP Lideri'nin mesajlarına yer verildi:

Türkiye daha fazla zaman kaybetmeyi göze alamaz. Yurt dışında ve yurt içinde güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor.



#The Economist
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
#anket
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