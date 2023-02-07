THY deprem bölgesinden İstanbul'a olan uçuşları 100 TL'ye sabitledi

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Foto: Arşiv.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası ülkede adeta seferberlik ilan edildi.
Devlet tüm imkanlarıyla bölgeye müdahale ederken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Diğer yandan bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım konusunda zorluk yaşanırken THY'den deprem bölgesinden İstanbul'a gelecek olan vatandaşlara yönelik bir adım geldi.
THY tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinden İstanbul'a düzenlenecek olan uçuşlarda bilet fiyatlarının 100 TL olarak sabitlendiği açıklandı.
İşte THY'nin açıklaması:
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