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THY deprem bölgesinden İstanbul'a olan uçuşları 100 TL'ye sabitledi

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ’dan İstanbul’a gerçekleşen uçuşların bilet fiyatlarını 100 TL olarak sabitlediği duyuruldu.

01:35 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası ülkede adeta seferberlik ilan edildi.

Devlet tüm imkanlarıyla bölgeye müdahale ederken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Diğer yandan bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım konusunda zorluk yaşanırken THY'den deprem bölgesinden İstanbul'a gelecek olan vatandaşlara yönelik bir adım geldi.

BİLETLER 100 TL'YE SABİTLENDİ

THY tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinden İstanbul'a düzenlenecek olan uçuşlarda bilet fiyatlarının 100 TL olarak sabitlendiği açıklandı.

İşte THY'nin açıklaması:

"Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 9'u kargo uçaklarımızla olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ 'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz."


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#THY
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#Uçuş
#Deprem
1 saat önce
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THY deprem bölgesinden İstanbul'a olan uçuşları 100 TL'ye sabitledi
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