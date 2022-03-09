Gündem THY ve AnadoluJet İstanbulda beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
İSTANBUL

THY ve AnadoluJet İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Haber Merkezi DHA
THY ve AnadoluJet İstanbulda beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
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THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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