THY ve AnadoluJet İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Ayrıntılar geliyor...
THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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