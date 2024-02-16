Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Şiddetli yağıştan etkilenen esnafa ilave finansman desteği

"TESKOMB, Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın Hızır gibi imdadına yetişir. Bu vesileyle bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız ihtiyaca binaen yaparlar."