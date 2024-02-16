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Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Şiddetli yağıştan etkilenen esnafa ilave finansman desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki şiddetli yağıştan etkilenen esnaf için 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağladıklarını açıkladı.

13:21 - 16/02/2024 Cuma
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Antalya Valiliğini ziyaretinde Vali Hulusi Şahin tarafından karşılanan Bakan Bolat, valilik şeref defterini imzaladı.


Bakan Bolat, valilik ziyaretinin ardından Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen "Esnaf Buluşması"na katıldı.


Bolat, konuşmasında, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin "Antalya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören esnafların kredi borçlarının ertelenmesi yönündeki talebi" üzerine az önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüğünü belirtti.


Akgül'ün, "Halk Bankası'nın çok kısa bir süre içinde bu borçların ertelenmesiyle ilgili yazıyı yazacaklarını, ondan sonra Halk Bankası tarafından konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edileceğini" söylediğini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"TESKOMB, Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın Hızır gibi imdadına yetişir. Bu vesileyle bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız ihtiyaca binaen yaparlar."

Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi
Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cari işlemler hesabı aralık ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini bildirdi. Aralıkta da cari açıktaki gerilemede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 43,2 azalarak 4,6 milyar dolar olmasının etkili olduğunu belirten Bolat, "Hizmet gelirleri 2023'te 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yeniledi" dedi.

Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection-IFCO açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştığını belirterek, "Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık." dedi. "İhracatımız 2023 yılında dünya ihracatında ve ithalatındaki gerilemeye rağmen Türkiye olarak yüzde 0, 64'lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti" diyen Bakan Bolat, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, devlet ve millet olarak sergilenen dayanışmayla toplumun gücünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.


#Antalya
#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
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