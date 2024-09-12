Ticaret Bakanı Bolat Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu: Ceylanpınar Gümrük Kapısı ile çok hızlı bir ticaret alışverişi olacak

"Ceylanpınar ilçesinde Şanlıurfa'mızın Suriye ile olan sınırındaki önemli kapılardan biri olarak yepyeni, modern ve bilgisayarlarla donatılmış bir gümrük müdürlüğü binasını hizmete açtık. Diğer tesisleri ve gümrük kapısını hizmete açmış olduk. Orada ihracatçılarla, tüccarlarla buluştuk brifing aldık. B

u Ceylanpınar Gümrük Kapısı çok önemli. Çünkü Suriye ile inşallah yakın bir zamanda olmasını ümit ettiğimiz çatışmasızlık ve barış ortamı sağlandığı takdirde çok hızlı bir ticaret alışverişi olacağına inanıyoruz. Yeniden imar faaliyetlerinde Türk firmaları çok ciddi gayret gösterecekler ve katkıda bulunacaklar. Onun için gümrük kapılarımızın modernleştirilmesine ve gümrük kapılarımızın çok iyi işlemesine büyük bir ihtiyaç var