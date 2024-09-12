Ticaret Bakanı Bolat Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu: Ceylanpınar Gümrük Kapısı ile çok hızlı bir ticaret alışverişi olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Şanlıurfa'da temaslarının son bölümünde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentteki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu.
Kente ilk defa 1995 yılında geldiğini ve sonrasında sıklıkla ziyaret ettiğini belirten Bakan Bolat, Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Bakan Bolat, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde Bakanlığına bağlı olan gümrük kapılarında inceleme gerçekleştirdiğini aktararak, daha sonra da partisinin düzenlediği "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldiklerini söyledi.
Modernize edilen Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın açılışını bugün gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Bolat, şunları kaydetti:
Bakan Bolat, Şanlıurfa'nın ihracatının artmasını istediklerini ifade ederek, bu rakamların daha da yukarılara taşınması için Eximbank'ın önce temsilciliğini daha sonra da şubesini Şanlıurfa'ya açacaklarını söyledi.
Kentteki esnaflar için yeni bir finansman destek paketi için görüştüklerini aktaran Bakan Bolat, Şanlıurfa esnafına yarından itibaren 150 milyon lira daha ek finansman kredi desteği sağlanacağını bildirdi.
Bakan Bolat, daha sonra kentteki AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları üyeleriyle basına kapalı bir araya geldi.