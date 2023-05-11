Ticaret Bakanı Muş: Bu tip siyasal mühendislik işlerinin içinde olmadık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili, "Kimler devreye girdi, ne oldu, hangi siyasi mühendislik çalışmaları yapıldı, onu bilemiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bu tip siyasal mühendislik işlerinin içinde olmadık, toplum mühendisliği içerisine hiçbir zaman girmedik." dedi.

"Biz kendi işimize, kendi gündemimize bakıyoruz. Biz siyaseti milletimizle yaptık, doğru yaptık. Doğru bilgi vereceğiz insanlara, net olacağız. Kimler devreye girdi, ne oldu, hangi siyasi mühendislik çalışmaları yapıldı, onu bilemiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bu tip siyasal mühendislik işlerinin içinde olmadık, toplum mühendisliği içerisine hiçbir zaman girmedik. Bir şeyler yapıldığı aşikar. Biz kamuoyu yoklamalarında rahatız. Rahat olmayanlar siyasal mühendisliğe ihtiyaç duyar. Biz rahat şekilde seçimi ilk turda alacağımızı görüyoruz. Bunu biz gördüğümüz gibi diğerleri de görüyor. Siyasal mühendislik çalışmaları hiçbir zaman tutmaz. Bu işin arkasında kim var, nasıl yapıldı? Çeşitli iddialar var kamuoyunda dolaşan, onları bilemiyorum. Biz Samsun'u, Türkiye'yi büyütmenin derdindeyiz. Millete verdiğimiz sözün gereğini yapmanın derdindeyiz. İnsanlara doğru bilgi vermeyi, insanları aldatmamayı şiar edindik. Bu işi kimin organize ettiği, kimlerin bu işi planladığı zamanla kamuoyuna yansıyacak. Millet bunları görecek. Biz bu tartışmaların içinde olmayacağız."